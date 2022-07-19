«Бавария» выплатит за де Лигта 67 млн евро за 4 финансовых года

Туринскийподелился подробностями трансфера защитника

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Маттейс де Лигт Фото: fcbayern.com/

В своем пресс-релизе туринский клуб сообщил, что получит от немцев 67 миллионов евро за продажу игрока.

Эту сумму мюнхенский клуб выплатит за 4 финансовых года. В соглашении между клубами также предусмотрены бонусы в размере 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 70+10 миллионов евро.

«Ювентус» оценил положительный экономический эффект от сделки в 30,7 млн евро за вычетом 1,7 млн евро — солидарных выплат, предусмотренных регламентом ФИФА.