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    «Бавария» выплатит за де Лигта 67 млн евро за 4 финансовых года

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    Туринский «Ювентус» поделился подробностями трансфера защитника Маттейса де Лигта в «Баварию».

    Маттейс де Лигт
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    Маттейс де Лигт

    В своем пресс-релизе туринский клуб сообщил, что получит от немцев 67 миллионов евро за продажу игрока.

    Эту сумму мюнхенский клуб выплатит за 4 финансовых года. В соглашении между клубами также предусмотрены бонусы в размере 10 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 70+10 миллионов евро.

    «Ювентус» оценил положительный экономический эффект от сделки в 30,7 млн евро за вычетом 1,7 млн евро — солидарных выплат, предусмотренных регламентом ФИФА.

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