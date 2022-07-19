Де Лигт: «Бавария» — один из самых успешных клубов мира. Уважение тренера и руководства убедило меня

Защитник сборной Нидерландовпрокомментировал переход в мюнхенскую

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Маттейс де Лигт Фото: fcbayern.com

Немецкий клуб официально объявил о переходе 22-летнего игрока из «Ювентуса».

«Я очень рад стать игроком этого прекрасного клуба. "Бавария" — самый успешный клуб Германии, один из самых успешных клубов Европы и мира.

С самого начала я почувствовал искреннее уважение со стороны менеджмента, тренера и руководства клуба — это убедило меня.

Кроме того, "Бавария" — прекрасно управляемый клуб с большими целями. Я очень рад, что стану частью истории этой команды», — сказал де Лигт клубной пресс-службе.