«Бавария» объявила о подписании Маттейса Де Лигта

Защитник туринскогоперешёл в мюнхенскую, сообщает клубная пресс-служба

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. По данным СМИ, зарплата Де Лигта — 12 млн евро в год.

Ранее стало известно, что мюнхенцы гарантировано заплатят за игрока 70 миллионов евро, еще 10 млн могут достаться итальянскому клубу в виде бонусов.

Де Лигт стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя из «Аякса». Контракт игрока с туринцами истекал в 2024 году.

В 117 матчах за «Юве» голландец забил восемь голов и отдал три результативные передачи.