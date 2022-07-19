ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Френки де Йонг«Барселона» или «МЮ». Дилемма Френки де Йонга
  • 19:09
    • «Бавария» объявила о подписании Маттейса Де Лигта
  • 15:50
    • «Зенит» сообщил о переходе Мантуана. Бразилец взял 31-й номер
  • 14:26
    • Кавани станет игроком «Вильярреала»
  • 14:16
    • Аспиликуэта перейдет в «Барселону»
  • 12:55
    • «Зенит» объявил о переходе бразильского вратаря Ивана
    Все новости спорта

    «Бавария» объявила о подписании Маттейса Де Лигта

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бавария Бундеслига Футбол Германии
    Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс Де Лигт перешёл в мюнхенскую «Баварию», сообщает клубная пресс-служба.

    Маттейс Де Лигт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттейс Де Лигт

    Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. По данным СМИ, зарплата Де Лигта — 12 млн евро в год.

    Ранее стало известно, что мюнхенцы гарантировано заплатят за игрока 70 миллионов евро, еще 10 млн могут достаться итальянскому клубу в виде бонусов.

    Де Лигт стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя из «Аякса». Контракт игрока с туринцами истекал в 2024 году.

    В 117 матчах за «Юве» голландец забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Карабах одержит домашнюю победу?
  • «Карабах» — «Цюрих». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Пюник» способен на новое чудо?
  • «Пюник» — «Дюделанж». Прогноз и ставки
  • 3.66
    •
  • В ожидании голевой феерии?
  • «Ред Булл Зальцбург» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Карабах — Цюрих
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Пюник — Дюделанж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Марибор — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ференцварош — Слован
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Англия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Чорич — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры