Бальбуэна прокомментировал свой переход в «Коринтианс»

Защитникпрокомментировал свой переход в «Коринтианс».

«Всегда общался со многими друзьями с "Коринтианс" и всегда чувствовал привязанность болельщиков. Я всегда буду благодарен за это. С тех пор как я ушел из "Коринтианс" четыре года назад, люди не переставали поддерживать со мной связь.

Эта огромная привязанность. Не знаю, заслуживаю ли я ее, но я очень благодарен. Когда бы я ни был здесь, на поле и за его пределами, сделаю все возможное, чтобы помочь команде», — приводит слова защитника ESPN.

Напомним, 10 июля «Динамо» объявило о том, что Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА и приостановил соглашение до конца сезона-2022/23.