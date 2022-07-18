Терентьев: Цель «Ростова» — быть в призах и выигрывать медали

Защитникпосле матча 1-го тура РПЛ с(1:1) рассказал о целях команды на сезон.

«Мы добирались до Ставрополя где-то семь часов. Там была задержка самолета. Потом летели еще четыре часа. Это тяжело, но на игру с "Динамо" это не повлияло.

На какие места "Ростов" может претендовать в этом сезоне? Сложно сказать. Мне кажется, что в этом году наша команда стала сильнее, чем в прошлом.

Пришли новички в центр поля, несколько ребят вернулись из аренды. Очень надеюсь, что мы выступим лучше и поборемся за высокие места.

Последние пару лет мы не можем порадовать наших болельщиков результатами. Наша цель — быть в призах и выигрывать медали.

Конечно же, обидно, что нет еврокубков, но мотивации у нас меньше не стало», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Ростов» 24 июля на выезде сыграет против «Локомотива».