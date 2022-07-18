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    Терентьев: Цель «Ростова» — быть в призах и выигрывать медали

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    Защитник «Ростова» Денис Терентьев после матча 1-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1) рассказал о целях команды на сезон.

    Денис Терентьев
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    Денис Терентьев

    «Мы добирались до Ставрополя где-то семь часов. Там была задержка самолета. Потом летели еще четыре часа. Это тяжело, но на игру с "Динамо" это не повлияло.

    На какие места "Ростов" может претендовать в этом сезоне? Сложно сказать. Мне кажется, что в этом году наша команда стала сильнее, чем в прошлом.

    Пришли новички в центр поля, несколько ребят вернулись из аренды. Очень надеюсь, что мы выступим лучше и поборемся за высокие места.

    Последние пару лет мы не можем порадовать наших болельщиков результатами. Наша цель — быть в призах и выигрывать медали.

    Конечно же, обидно, что нет еврокубков, но мотивации у нас меньше не стало», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    В следующем туре «Ростов» 24 июля на выезде сыграет против «Локомотива».

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