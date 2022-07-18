Силкин: В нападении у «Динамо» все беззубо

Бывший главный тренер «Динамо»признался, что его разочаровала игра команды в матче против «Ростова» (1:1) в первом туре РПЛ.

«Не очень понравилось то, что увидел вчера в матче с "Ростовом". Для победы команда должна играть надежно в обороне, а у "Ростова" моментов было больше, чем у "Динамо".

Вдохновляет ли пара защитников Паршивлюк — Кутицкий? Выбора особого нет. В нападении все беззубо.

В прошлом сезоне клуб первую часть чемпионата хорошо прошел — на этот раз такого не будет. Во второй половине сезона "Динамо" буксануло, обнаружились слабые места. Сейчас надо затыкать дыры — "Динамо" сложно в футбол играть без обороны.

Гол Комличенко? Он силовой центральный нападающий. Забил в своем стиле. Подставил голову: оказался там, где надо. Хорошая была подача», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Во втором туре РПЛ «Динамо» встретится на своем поле с московским «Торпедо». Матч пройдет 24 июля, начало — в 17:30 мск.