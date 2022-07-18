ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеДембеле остался в «Барселоне», но должен доказать свою ценность
  • 11:36
    • Дибала дал согласие на переход в «Рому»
  • 10:34
    • Бушманов: Был готов возглавить «Спартак». Моя фамилия фигурировала в списке Каттани
  • 22:09
    • «Краснодар» сыграл вничью с «Факелом», Кордоба не реализовал пенальти
  • 21:58
    • «Динамо» обменялось голами с «Ростовом»
  • 19:30
    • «Локомотив» в большинстве не справился с «Нижним Новгородом»
    Все новости спорта

    Силкин: В нападении у «Динамо» все беззубо

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо Ростов РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что его разочаровала игра команды в матче против «Ростова» (1:1) в первом туре РПЛ.

    Сергей Силкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Силкин

    «Не очень понравилось то, что увидел вчера в матче с "Ростовом". Для победы команда должна играть надежно в обороне, а у "Ростова" моментов было больше, чем у "Динамо".

    Вдохновляет ли пара защитников Паршивлюк — Кутицкий? Выбора особого нет. В нападении все беззубо.

    В прошлом сезоне клуб первую часть чемпионата хорошо прошел — на этот раз такого не будет. Во второй половине сезона "Динамо" буксануло, обнаружились слабые места. Сейчас надо затыкать дыры — "Динамо" сложно в футбол играть без обороны.

  • Йоканович: Уровень РПЛ меня не удивил
  • Читайте по теме

    • Гол Комличенко? Он силовой центральный нападающий. Забил в своем стиле. Подставил голову: оказался там, где надо. Хорошая была подача», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

    Во втором туре РПЛ «Динамо» встретится на своем поле с московским «Торпедо». Матч пройдет 24 июля, начало — в 17:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Алания» стартует с уверенной победы?
  • «Алания» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Очередная победа для «Боруссии» в межсезонье?
  • «Боруссия» Д — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Кто завоюет путевку в четвертьфинал женского Евро-2022?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 18 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Алания — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Карабах — Цюрих
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Пюник — Дюделанж
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Жальгирис — Мальмё
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лудогорец — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Шкупи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры