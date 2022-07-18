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    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Хьюстон Динамо. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.07.2022 в 04:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Сан-Хосе Эрткуэйкс — Хьюстон Динамо

    Футбол MLS
    В 04:30 18.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Сан-Хосе Эрткуэйкс — Хьюстон Динамо в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Хьюстон Динамо» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 4:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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