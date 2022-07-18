Криштиану Роналду не продается, заявил Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг еще раз отметил, что клуб не намерен продавать нападающего Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что португалец пропустит предсезонный тур «Манчестер Юнайтед» в Таиланде и Австралии из-за семейных проблем.

«Криштиану Роналду не продается. Я приходил в клуб, планируя работать с ним. И с тех пор ничего не изменилось.

Я проинформирован о сложившейся ситуации. У него еще год контракта с клубом. Может ли он остаться после этого сезона? Да», — приводит слова тен Хага ESPN.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.