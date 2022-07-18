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    Криштиану Роналду не продается, заявил Эрик тен Хаг

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг еще раз отметил, что клуб не намерен продавать нападающего Криштиану Роналду.

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    Ранее сообщалось, что португалец пропустит предсезонный тур «Манчестер Юнайтед» в Таиланде и Австралии из-за семейных проблем.

    «Криштиану Роналду не продается. Я приходил в клуб, планируя работать с ним. И с тех пор ничего не изменилось.

    Я проинформирован о сложившейся ситуации. У него еще год контракта с клубом. Может ли он остаться после этого сезона? Да», — приводит слова тен Хага ESPN.

    В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

    Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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