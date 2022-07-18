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    Родригао: Главное — это осознание того, какую важность играет «Зенит» в России

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    Бразильский защитник «Зенита» Родригао поделился впечатлениями от игр против санкт-петербургского клуба, когда он был игроком «Сочи».

    Родригао
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    Родригао

    «Главное — это осознание того, какую важность играет "Зенит" в России. На всех матчах стадионы были практически заполнены, фанаты заряжали все 90 минут. Первая игра, в которой нам удалось победить, стала важной вехой в моей карьере, потому что все происходило на очень красивом стадионе, на трибунах почти не было свободных мест, а в соперниках был чемпион страны. Такие моменты надолго остаются в памяти!» — сказал Родригао во время интервью на ютубе-канале «Зенита».

    Напомним, что в начале июля бразилец перешел в стан «Зенита» из «Сочи». За южан бразилец выступал с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента.

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