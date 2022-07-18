начнут матч в 04:30 в американской футбольной лиге MLS, 18.07.2022.

Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Реал Солт Лэйк» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Солт Лэйк» — «Спортинг Канзас Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Спортинг Канзас Сити»).

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