Колыванов: «Динамо» будет непросто в этом году

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о матче первого тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

Встреча «Динамо» и «Ростова» завершилась вничью 1:1.

«Ростов наиграл на победу — впереди выглядели острее, да и моментов создали больше. У "Динамо" явные проблемы в центральной зоне обороны, раз даже Паршивлюк там играет.

"Динамо" играло в несвойственный себе футбол. Во втором тайме вообще стали играть от обороны. Обычно команда играет высоко, старается прессинговать, а тут как-то совсем не вышло. Шиманьски нет — это глобальная потеря.

"Динамо" будет непросто в этом году. Состав обновляется — нужно укрепление», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».