ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис Депай Трансферный дайджест. 12-18 июля
  • 22:16
    • «Валенсия» одолела дортмундскую «Боруссию»
  • 22:04
    • «Алания» разошлась миром с махачкалинским «Динамо»
  • 21:17
    • Рублев: Если я хочу дальше продолжать спортивную карьеру, то смена паспорта — один из выходов
  • 20:46
    • Касаткина сделала каминг-аут: «Жить в шкафу сложно и не имеет смысла, в комфорте с собой надо быть»
  • 19:50
    • Криштиану Роналду не продается, заявил Эрик тен Хаг
    Все новости спорта

    Хохлов: Меня не убедила первая игра «Динамо», но об отставке Йокановича речи идти не может

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо Ростов РПЛ Футбол России
    Бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил дебют сербского тренера Славиши Йокановича в чемпионате России.

    Славиша Йоканович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Славиша Йоканович

    17 июля «Динамо» под руководством серба сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) в 1-мтуре РПЛ.

    «Йоканович продолжит работать по линии Шварца? Это не зависит от Йокановича. Я думаю, что сам клуб будет придерживаться этой линии, которую они выбрали.

    Мы видим ту же схему, будет продолжаться ставка на молодежь. Что из этого получится — посмотрим по ходу сезона.

    Йоканович не общается с игроками после матча? Я не слышал об этом. Тренеры редко проводят послеигровой анализ. Но какие-то слова, общие фразы говорят, а разбор игры не проводят. Здесь ничего удивительного нет.

    Как и многих, меня тоже не убедила первая игра "Динамо", но об отставке речи и идти не может. Специалиста приглашали и какое-то время ему дадут поработать.

    Говорить об отставке после первых туров — несерьезно», — заявил Хохлов в интервью «Спорт День за Днем».

    В следующем туре «Динамо» сыграет дома против московского «Торпедо» в воскресенье, 24 июля.

    Контракт Йокановича с бело-голубыми подписан по схеме «1+1+1».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто завоюет путевку в четвертьфинал женского Евро-2022?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Карабах одержит домашнюю победу?
  • «Карабах» — «Цюрих». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Пюник» способен на новое чудо?
  • «Пюник» — «Дюделанж». Прогноз и ставки
  • 3.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 19 июля
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Карабах — Цюрих
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Пюник — Дюделанж
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 13:10
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бедене — Фоньини
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Серундоло — Альтмайер
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Рублев
  • Теннис
  • Послезавтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры