Хохлов: Меня не убедила первая игра «Динамо», но об отставке Йокановича речи идти не может

Бывший тренер московскогооценил дебют сербского тренерав чемпионате России.

17 июля «Динамо» под руководством серба сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) в 1-мтуре РПЛ.

«Йоканович продолжит работать по линии Шварца? Это не зависит от Йокановича. Я думаю, что сам клуб будет придерживаться этой линии, которую они выбрали.

Мы видим ту же схему, будет продолжаться ставка на молодежь. Что из этого получится — посмотрим по ходу сезона.

Йоканович не общается с игроками после матча? Я не слышал об этом. Тренеры редко проводят послеигровой анализ. Но какие-то слова, общие фразы говорят, а разбор игры не проводят. Здесь ничего удивительного нет.

Как и многих, меня тоже не убедила первая игра "Динамо", но об отставке речи и идти не может. Специалиста приглашали и какое-то время ему дадут поработать.

Говорить об отставке после первых туров — несерьезно», — заявил Хохлов в интервью «Спорт День за Днем».

В следующем туре «Динамо» сыграет дома против московского «Торпедо» в воскресенье, 24 июля.

Контракт Йокановича с бело-голубыми подписан по схеме «1+1+1».