Карпин назвал задачу «Ростова» на этот сезон в РПЛ

Главный тренер «Ростова»дал оценку игре своей команды в матче 1-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:1).

«Не скажу, что "Ростов" прибавил во втором тайме. Мы с первых минут играли уверенно. Чего не хватило для победы? Хорошей игры в обороне и реализации. Тот гол, который пропустили в первом тайме — детский сад.

Задача на сезон та же — набрать нужное количество очков, чтобы избежать вылета, чтобы было спокойно. А дальше посмотрим. Аппетит приходит во время еды, по одной игре судить не имеет смысла», — цитирует Карпина Sport24.

В следующем туре «Ростов» 24 июля на выезде сыграет против «Локомотива». Главный тренер ростовчан отметил, что команда останется в Москве для подготовки к матчу.