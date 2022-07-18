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    Названа символическая сборная первого тура РПЛ

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    Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    Лучшим футболистом тура стал полузащитник «Крыльев» Максим Глушенко, получивший оценку 9,7. В матче первого тура чемпионата России с «Оренбургом» Максим отметился двумя забитыми мячам и голевой передачей. Встреча завершилась победой самарского клуба со счётом 4:2.

    Сборная первого тура РПЛ: Матвей Сафонов («Краснодар», 7,4), Дарко Тодорович («Ахмат», 7,9), Юрий Журавлёв («Ахмат», 7,4), Мирослав Богосавац («Ахмат», 7,2), Бактиёр Зайнутдинов («ЦСКА», 7,9), Артём Тимофеев («Ахмат», 7,8), Роман Ежов («Крылья Советов», 8,5), Ибрагим Цаллагов («Сочи», 8,1), Хорхе Карраскаль («ЦСКА», 9,1), Максим Глушенков («Крылья Советов», 9,7), Вильсон Изидор («Локомотив», 8,4).

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