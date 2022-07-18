В ЦСКА опровергли новость о том, что Фернандес продолжит карьеру в «Сантосе»

Директорпо коммуникациямопроверг слухи о том, что защитникпродолжит карьеру в Бразилии.

Ранее журналист Адемир Куинтино в своих социальных сетях собщил, что 31-летний Фернандес близок к подписанию контракта с бразильским «Сантосом».

«Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но всё же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с "Сантосом", "Атлетико Паранаэнсе" или любым другим клубом.

Буквально только что Роман Бабаев и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним.

И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен. Все наши договоренности, разумеется, в силе. С Марио иначе и быть не может», — цитирует Брейдо пресс-служба клуба.

18 мая Фернандес объявил, что по окончании сезона-2021/22 приостанавливает карьеру. Агент игрока Жорже Машаду позже сообщил, что футболист хотел бы взять паузу как минимум до 2023 года.