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    В ЦСКА опровергли новость о том, что Фернандес продолжит карьеру в «Сантосе»

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    Директор ПФК ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг слухи о том, что защитник Марио Фернандес продолжит карьеру в Бразилии.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    Ранее журналист Адемир Куинтино в своих социальных сетях собщил, что 31-летний Фернандес близок к подписанию контракта с бразильским «Сантосом».

    «Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но всё же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с "Сантосом", "Атлетико Паранаэнсе" или любым другим клубом.

    Буквально только что Роман Бабаев и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним.

    И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен. Все наши договоренности, разумеется, в силе. С Марио иначе и быть не может», — цитирует Брейдо пресс-служба клуба.

    18 мая Фернандес объявил, что по окончании сезона-2021/22 приостанавливает карьеру. Агент игрока Жорже Машаду позже сообщил, что футболист хотел бы взять паузу как минимум до 2023 года.

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