Мадридский «Атлетико» не может позволить себе подписать Криштиану Роналду

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«Матрасники» не могут позволить себе ни очень высокую зарплату Роналду, ни стоимость его трансфера из «Манчестер Юнайтед».
В последние недели имя Криштиану было на слуху по инициативе агента португальца Жорже Мендеша, который имеет тесные связи с «Атлетико» и исполнительным директором мадридского клуба Мигелем Анхель Хиль Марином. В этом кроется главный козырь гипотетического перехода, который сейчас, очевидно, экономически невозможен.
Ранее стало известно, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Португальца не устраивает работа клуба на трансферном рынке, а также он хочет играть в Лиге чемпионов. При этом клуб не хочет отпускать Роналду, о чём уже сообщил ему.