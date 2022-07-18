Мадридский «Атлетико» не может позволить себе подписать Криштиану Роналду

Мадридский «Атлетико» не может подписать португальского нападающего «Манчестер Юнайтед», несмотря на то что клубу предложили трансфер португальца, сообщает Marca

«Матрасники» не могут позволить себе ни очень высокую зарплату Роналду, ни стоимость его трансфера из «Манчестер Юнайтед».

В последние недели имя Криштиану было на слуху по инициативе агента португальца Жорже Мендеша, который имеет тесные связи с «Атлетико» и исполнительным директором мадридского клуба Мигелем Анхель Хиль Марином. В этом кроется главный козырь гипотетического перехода, который сейчас, очевидно, экономически невозможен.

Ранее стало известно, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Португальца не устраивает работа клуба на трансферном рынке, а также он хочет играть в Лиге чемпионов. При этом клуб не хочет отпускать Роналду, о чём уже сообщил ему.