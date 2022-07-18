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    Мадридский «Атлетико» не может позволить себе подписать Криштиану Роналду

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    Мадридский «Атлетико» не может подписать португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, несмотря на то что клубу предложили трансфер португальца, сообщает Marca.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Матрасники» не могут позволить себе ни очень высокую зарплату Роналду, ни стоимость его трансфера из «Манчестер Юнайтед».

    В последние недели имя Криштиану было на слуху по инициативе агента португальца Жорже Мендеша, который имеет тесные связи с «Атлетико» и исполнительным директором мадридского клуба Мигелем Анхель Хиль Марином. В этом кроется главный козырь гипотетического перехода, который сейчас, очевидно, экономически невозможен.

    Ранее стало известно, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Португальца не устраивает работа клуба на трансферном рынке, а также он хочет играть в Лиге чемпионов. При этом клуб не хочет отпускать Роналду, о чём уже сообщил ему.

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