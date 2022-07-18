Дмитрий Черышев может возглавить клуб в Андорре

Российский тренервозглавит футбольный клуб в Андорре, утверждает «Матч ТВ».

По информации источника, владельцем клуба из чемпионата Андорры станет американский хоккейный агент с корнями из СССР Дэн Мильштейн. Функционер представляет интересы ряда российских хоккеистов в НХЛ.

Мильштейн и Черышев имеют принципиальную договоренность о сотрудничестве. На следующей неделе агент отправится в Андорру для завершения покупки клуба.

Также хоккейный агент хочет создать в американском Детройте футбольный клуб «Голд Стар» (команда будет играть во втором дивизионе США). Мильштейн хочет выстроить вертикаль: развитие игроков в молодежном профессиональном клубе в США — импорт в Андорру — аренда в европейские клубы.

Последним клубом Дмитрия Черышева был «Нижний Новгород», который он покинул в октябре 2019 года.