Бушманов: Мне близка философия Руя Витории. У «Спартака» был сильный тренер

Бывший тренер «Спартака-2»считает, что руководством московского клуба не стоило увольнять, возглавлявшего первую команду красно-белых.

Витория был уволен в конце 2021 года, несмотря на то, что «Спартак» под его руководством вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Я вернулся в "Спартак" в 2021 году, и мне была близка философия Руя Витории. Я видел и понимал, во что он хотел играть. Такие вещи сразу видны по тренировочному процессу, по упражнениям, которые даются команде, по общению.

Да, у него не получилось воплотить в жизнь все свои идеи — времени не хватило, — но это реально сильный, опытный тренер.

В чемпионате действительно играли неважно — были вопросы и по качеству футбола, и по результату. Мне кажется, одним из самых важных факторов успеха команды является единство. Когда его нет, будь ты хоть гениальным тренером — не факт, что у тебя что-то получится», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Во второй половине прошлого сезона «Спартак» играл под руководством итальянца Паоло Ваноли. Летом главным тренером красно-белых стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.