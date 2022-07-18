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    Бушманов: Мне близка философия Руя Витории. У «Спартака» был сильный тренер

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    Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов считает, что руководством московского клуба не стоило увольнять Руя Виторию, возглавлявшего первую команду красно-белых.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    Витория был уволен в конце 2021 года, несмотря на то, что «Спартак» под его руководством вышел в плей-офф Лиги Европы.

    «Я вернулся в "Спартак" в 2021 году, и мне была близка философия Руя Витории. Я видел и понимал, во что он хотел играть. Такие вещи сразу видны по тренировочному процессу, по упражнениям, которые даются команде, по общению.

    Да, у него не получилось воплотить в жизнь все свои идеи — времени не хватило, — но это реально сильный, опытный тренер.

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    • В чемпионате действительно играли неважно — были вопросы и по качеству футбола, и по результату. Мне кажется, одним из самых важных факторов успеха команды является единство. Когда его нет, будь ты хоть гениальным тренером — не факт, что у тебя что-то получится», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

    Во второй половине прошлого сезона «Спартак» играл под руководством итальянца Паоло Ваноли. Летом главным тренером красно-белых стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

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