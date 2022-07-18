Бушманов: Был готов возглавить «Спартак». Моя фамилия фигурировала в списке Каттани

Бывший тренер «Спартака-2»заявил, что был готов возглавить первую команду московского клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Евгений Бушманов Фото: spartak.com

По словам Бушманова, он входил в список кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

«Я понимал, что такая вероятность существует, пусть и небольшая. Был к этому готов, абсолютно.

Плюс была информация, что в списке Каттани из 8-10 иностранных и русских тренеров фигурировала и моя фамилия. Под каким номером — не могу сказать.

Какие-то мысли на этот счет были, но решили так, как решили. Ничего страшного, надо двигаться дальше. Есть желание работать. Были варианты в Первой лиге, но пока не принял для себя решение насчет новой команды», — приводит слова 50-летнего специалиста «Чемпионат».

Напомним, Лука Каттани в начале июля покинул пост спортивного директора «Спартака». Незадолго до этого он поспособствовал назначению 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.