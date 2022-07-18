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    Бушманов: Был готов возглавить «Спартак». Моя фамилия фигурировала в списке Каттани

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    Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил, что был готов возглавить первую команду московского клуба.

    Евгений Бушманов
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    Евгений Бушманов

    По словам Бушманова, он входил в список кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

    «Я понимал, что такая вероятность существует, пусть и небольшая. Был к этому готов, абсолютно.

    Плюс была информация, что в списке Каттани из 8-10 иностранных и русских тренеров фигурировала и моя фамилия. Под каким номером — не могу сказать.

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    • Какие-то мысли на этот счет были, но решили так, как решили. Ничего страшного, надо двигаться дальше. Есть желание работать. Были варианты в Первой лиге, но пока не принял для себя решение насчет новой команды», — приводит слова 50-летнего специалиста «Чемпионат».

    Напомним, Лука Каттани в начале июля покинул пост спортивного директора «Спартака». Незадолго до этого он поспособствовал назначению 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.

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