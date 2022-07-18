ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеДембеле остался в «Барселоне», но должен доказать свою ценность
  • 22:09
    • «Краснодар» сыграл вничью с «Факелом», Кордоба не реализовал пенальти
  • 21:58
    • «Динамо» обменялось голами с «Ростовом»
  • 21:26
    • Швеция и Нидерланды одержали крупные победы и вышли в четвертьфинал женского Евро-2022
  • 19:30
    • «Локомотив» в большинстве не справился с «Нижним Новгородом»
    Все новости спорта

    Бейл и Кьеллини дебютировали в МЛС

    Футбол MLS
    Звездные новобранцы клуба «Лос-Анджелес» Гарет Бейл и Джорджо Кьеллини провели свои первые матчи в чемпионате МЛС.

    Гарет Бейл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарет Бейл

    Калифорнийская команда сумела на выезде обыграть неуступчивый «Нэшвилл» со счётом 2:1.

    Бывший защитник туринского «Ювентуса» Кьеллини появился на поле с первых минут, но был заменен в середине второго тайма. Бейл же вышел на замену и провел на поле около 20 минут. Оба не отметились результативными действиями.

    «Лос-Анджелес» с 42 очками на данный момент лидирует в Западной конференции. В следующем туре команда Бейла и Кьеллини сыграет против «Спортинга Канзас-Сити».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Алания» стартует с уверенной победы?
  • «Алания» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Очередная победа для «Боруссии» в межсезонье?
  • «Боруссия» Д — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Кто завоюет путевку в четвертьфинал женского Евро-2022?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 18 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Алания — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Карабах — Цюрих
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Пюник — Дюделанж
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 13:10
    •  1.79
  • Прогноз на матч Жальгирис — Мальмё
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лудогорец — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры