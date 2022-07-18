Бейл и Кьеллини дебютировали в МЛС

Звездные новобранцы клуба «Лос-Анджелес»провели свои первые матчи в чемпионате МЛС.

Калифорнийская команда сумела на выезде обыграть неуступчивый «Нэшвилл» со счётом 2:1.

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Кьеллини появился на поле с первых минут, но был заменен в середине второго тайма. Бейл же вышел на замену и провел на поле около 20 минут. Оба не отметились результативными действиями.

«Лос-Анджелес» с 42 очками на данный момент лидирует в Западной конференции. В следующем туре команда Бейла и Кьеллини сыграет против «Спортинга Канзас-Сити».