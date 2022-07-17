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    Цорн : Сегодня «Локомотив» не показал того, что мы хотим видеть

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    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о целях московского клуба в новом сезоне.

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    В первом туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1). В первом тайме с поля был удален нападающий нижегородского клуба Тимур Сулейманов.

    «Я уже озвучивал цели "Локомотива" в этом сезоне. Максимальные. Я не буду говорить чемпионство или нет. Мы не хотим давить на команду, бросать какие-то лозунги, озвучивать какие-то конкретные цели.

    Люблю подходить к делу так, что мы смотрит от недели к неделе. Сегодня мы потеряли два очка, на следующей неделе возьмем три.

    Сегодня команда не показала того, что мы хотим видеть. Если это было так, они бы реализовали свои моменты, которые были.

    Вот 80 минут в товарищеском матче с "Динамо" команда показала более-менее то, что мы представляем себе. Будем работать дальше», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

    В следующем туре «Локомотив» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.

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