Тренер «Локомотива»: Наш план был брать три очка, вся команда в плохом настроении

Главный тренерпрокомментировал ничью в матче с(1:1) в рамках 1-го тура РПЛ.

«Первые 20 минут мы хорошо входили в игру, полностью её контролировали.

После удаления "Нижнего Новгорода" наша схема и схема соперника изменились. Бывает, что против команды в меньшинстве играть становиться сложнее.

В концовке первого тайма мы начали доминировать всё больше, после этого мы добавили Бека-Бека в атаку, чтобы он освежил игру.

Следствием этого явился забитый гол, после него мы тоже контролировали игру. У нас было достаточно шансов увеличить счёт: удар в штангу, неназначенный пенальти.

Что касается фола на Миранчуке, то для меня это очевидный пенальти. В моменте с попаданием мяча в руку — надо внимательно его посмотреть.

Соперник воспользовался своим моментом и забил. Мы бросили все свои силы в атаку, но не смогли выиграть. Мы разочарованы результатом.

Наш план был брать три очка, вся команда в плохом настроении. Нашей команде есть чему поучиться, мы не должны давать сопернику шансов в обороне», — передаёт слова Циннбауэра «Чемпионат».