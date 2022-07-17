В 15:00 17.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав РПЛ.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Сочи». Коэффициент ставки — 1.95 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Сочи»).

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