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    Сеара — Коринтианс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.07.2022 в 03:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Сеара — Коринтианс

    Футбол Латинская Америка
    В 03:00 17.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Сеара — Коринтианс в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Сеара» — «Коринтианс» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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