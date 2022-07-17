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    Рашфорд: Не люблю «Ливерпуль» и «Ман Сити»

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал о нелюбимых клубах АПЛ.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «Я не люблю "Ливерпуль". "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Понятное дело, у "Ливерпуля" есть история, поэтому все ощущается с большей горечью.

    "Ман Сити" ты не любишь, но у тебя и нет серьезных причин так относиться к этому клубу. Ты просто растешь и понимаешь, что у Манчестера есть две стороны: одна носит голубые цвета, другая — красные.

    Соперничество с "Ливерпулем" ощущается гораздо острее. На "Энфилде" фанаты могут просто украсть у вас игру. Если вы им позволите это сделать, они могут оставить вас ни с чем. Меня чуть не удалили в первой же игре на "Энфилде", а я отнюдь не злой игрок и не стал бы пытаться кому-то навредить», — приводит слова Рашфорда Uninterrupted.

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