Рашфорд: Не люблю «Ливерпуль» и «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед»рассказал о нелюбимых клубах АПЛ.

«Я не люблю "Ливерпуль". "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Понятное дело, у "Ливерпуля" есть история, поэтому все ощущается с большей горечью.

"Ман Сити" ты не любишь, но у тебя и нет серьезных причин так относиться к этому клубу. Ты просто растешь и понимаешь, что у Манчестера есть две стороны: одна носит голубые цвета, другая — красные.

Соперничество с "Ливерпулем" ощущается гораздо острее. На "Энфилде" фанаты могут просто украсть у вас игру. Если вы им позволите это сделать, они могут оставить вас ни с чем. Меня чуть не удалили в первой же игре на "Энфилде", а я отнюдь не злой игрок и не стал бы пытаться кому-то навредить», — приводит слова Рашфорда Uninterrupted.