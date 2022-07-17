Мостовой: «Спартак» и «Ахмат» показали слабый футбол

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что его разочаровала играв матче с(1:1) в первом туре РПЛ.

«Честно говоря, слабый футбол. И от "Спартака", и "Ахмата". "Ахмат", имея преимущество в одного футболиста и по счету, это преимущество в итоге упустил. Он отдал инициативу — "Спартак" в меньшинстве стал атаковать, а "Ахмат" начал удерживать счет.

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За это он и поплатился. Потому что есть футболисты такого класса и мастерства, как Промес и Мозес, который вышел и положил такой шикарный мяч. "Ахмат" сейчас сожалеет, а "Спартак" спасся благодаря Мозесу. И Соболев вышел хорошо.

А так, конечно, слабо обе команды сыграли. Средняя, слабенькая игра. Но сейчас многие игры непонятно какие. Потому что иностранцы уезжают», — приводит слова Мостового Rusfootball.info.

Во втором туре РПЛ «Спартак» встретится на выезде с «Краснодаром», а «Ахмат» сыграет дома с «Факелом». .VrezNews1 /football/2022/07/17/zarema/