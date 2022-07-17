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    Магуайр: Хотим вернуть «Манчестер Юнайтед» трофеи

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр считает, что новый сезон будет лучше прошлого.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «Прошлый сезон был разочаровывающим. Как я, так и команда играли не лучшим образом. Но хорошая карьера может длиться 10-15 лет, и невозможно добиться того, чтобы каждый год все шло как по маслу, без трудностей.

    Придется бороться, будут и неудачи. Прошлый год, безусловно, был для меня неудачным. Но теперь все позади, мы смотрим вперед и хотим вернуть этому клубу трофеи. Это главное», — приводит слова Магуайра ESPN.

    «МЮ» по итогам сезона-2021/22 занял шестое место в АПЛ и получил билет только в Лигу Европы.

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