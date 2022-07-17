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    Мелкадзе: Не то, чтобы засудили «Спартак», но пенальти в ворота «Ахмата» был

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    Бывший нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе высказался о судействе в матче между красно-белыми и «Ахматом».

    Георгий Мелкадзе
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    Георгий Мелкадзе

    По итогам игры 1-го тура РПЛ (1:1) московский клуб сообщил, что подаст протест в ЭСК РФС на судейство Владислава Безбородова.

    «Смотрел вчера матч "Ахмата" со "Спартаком". Мне кажется, там был пенальти.

    Не то, что засудили "Спартак". Скидывать все на одно неверное решение судьи — неправильно. Все люди, все ошибаются, ничего такого нет.

    С Шелией я разговаривал, он сказал, что не видел мяч. Он хотел отбить мяч, но попал в ногу, это был ненамеренный удар.

    Момент жесткий все равно, судья был бы прав, если бы дал красную. Это проблема Шелии, что он мяч не видел», — сказал Мелкадзе «Спорт-Экспрессу».

    На последних минутах матча вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия после борьбы за верховой мяч намеренно ударил форварда «Спартака» Александра Соболева шипами в голень.

    После просмотра VAR главный арбитр встречи Владислав Безбородов ограничился показом Шелии желтой карточки.

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