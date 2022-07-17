Магкеев заявил, что полностью восстановился после травмы

Полузащитникзаявил, что полностью восстановился после травмы.

В 1-м туре РПЛ «железнодорожники» в большинстве сыграли вничью с «Нижним Новгородом» — 1:1.

«Когда меня ждать на поле? Каждую игру. Травма больше не беспокоит.

Сегодня не удержали счет, поэтому и ничья. Что касается момента в концовке, то я не видел повтор. Мне бы хотелось, чтобы пенальти был, но уже все закончилось.

Конечно, мы должны обыгрывать "Нижний", тем более были в большинстве. Но какой результат, такой результат», — сказал Магкеев «Спорт-Экспрессу».

В следующем матче «Локомотив» примет «Ростов» 24 июля.