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    Магкеев заявил, что полностью восстановился после травмы

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    Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев заявил, что полностью восстановился после травмы.

    Станислав Магкеев
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    Станислав Магкеев

    В 1-м туре РПЛ «железнодорожники» в большинстве сыграли вничью с «Нижним Новгородом» — 1:1.

    «Когда меня ждать на поле? Каждую игру. Травма больше не беспокоит.

    Сегодня не удержали счет, поэтому и ничья. Что касается момента в концовке, то я не видел повтор. Мне бы хотелось, чтобы пенальти был, но уже все закончилось.

    Конечно, мы должны обыгрывать "Нижний", тем более были в большинстве. Но какой результат, такой результат», — сказал Магкеев «Спорт-Экспрессу».

    В следующем матче «Локомотив» примет «Ростов» 24 июля.

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