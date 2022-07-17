«Локомотив» — «Пари НН»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 1-го тура чемпионата России по футболу.

На 28-й минуте гости остались в меньшинстве. Тимур Сулейманов совершил два одинаковых фола за три минуты — в верховом единоборстве ударил локтем по голове сначала Едвая, а потом Баринова. Результатом стали две желтые карточки.

На 52-й минуте москвичи выиграли борьбу в центре поля. Миранчук сделал шикарную передачу в штрафную «Пари НН», Вильсон Изидор принял мяч и на исполнение пробил в дальний угол — Нигматуллин не дотянулся.

На 70-й минуте нижегородцы провели быструю атаку, Стоцкий забежал по флангу и навесил в штрафную «Локо», Калинский сделал скидку на Вячеслава Кротова, который головой пробил в нижний угол ворот.

РПЛ. 1-й тур «Локомотив» — «Пари НН» 1:1 (0:0, 1:1) Голы: Изидор, 52 (1:0). Кротов, 70 (1:1)Локомотив: Худяков, Фассон, Живоглядов, Едвай, Баринов, Миранчук, Тикнизян, Карпукас (Бека Бека, 46), Керк, Изидор, Камано (Раконьяц, 67)Нижний Новгород: Нигматуллин, Александров, Кечкеш, Юлдошев (Шильцов, 74), Гоцук, Корнюшин, Майга (Кротов, 46), Берковский (Стоцкий, 63), Калинский, Милсон (Шарипов, 46), СулеймановПредупреждения: Едвай, 18’. Бека Бека, 59’ — Сулейманов, 25’. Шарипов, 90’Удаления: Сулейманов, 28’ (вторая ж.к)

В следующем туре «Локомотив» примет дома «Ростов», а «Нижний Новгород» отправится в гости к подмосковным «Химкам». Обе игры состоятся 24 июля.