«Локомотив» — «Пари НН»: счет матча 1:1, обзор голов

На 28-й минуте гости остались в меньшинстве. Тимур Сулейманов совершил два одинаковых фола за три минуты — в верховом единоборстве ударил локтем по голове сначала Едвая, а потом Баринова. Результатом стали две желтые карточки.
На 52-й минуте москвичи выиграли борьбу в центре поля. Миранчук сделал шикарную передачу в штрафную «Пари НН», Вильсон Изидор принял мяч и на исполнение пробил в дальний угол — Нигматуллин не дотянулся.
На 70-й минуте нижегородцы провели быструю атаку, Стоцкий забежал по флангу и навесил в штрафную «Локо», Калинский сделал скидку на Вячеслава Кротова, который головой пробил в нижний угол ворот.
В следующем туре «Локомотив» примет дома «Ростов», а «Нижний Новгород» отправится в гости к подмосковным «Химкам». Обе игры состоятся 24 июля.