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    «Локомотив» в большинстве не справился с «Нижним Новгородом»

    «Локомотив» — «Пари НН»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1) в матче 1-го тура чемпионата России по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 28-й минуте гости остались в меньшинстве. Тимур Сулейманов совершил два одинаковых фола за три минуты — в верховом единоборстве ударил локтем по голове сначала Едвая, а потом Баринова. Результатом стали две желтые карточки.

    На 52-й минуте москвичи выиграли борьбу в центре поля. Миранчук сделал шикарную передачу в штрафную «Пари НН», Вильсон Изидор принял мяч и на исполнение пробил в дальний угол — Нигматуллин не дотянулся.

    На 70-й минуте нижегородцы провели быструю атаку, Стоцкий забежал по флангу и навесил в штрафную «Локо», Калинский сделал скидку на Вячеслава Кротова, который головой пробил в нижний угол ворот.

    РПЛ. 1-й тур
    «Локомотив» — «Пари НН» 1:1 (0:0, 1:1)
    Голы: Изидор, 52 (1:0). Кротов, 70 (1:1)Локомотив: Худяков, Фассон, Живоглядов, Едвай, Баринов, Миранчук, Тикнизян, Карпукас (Бека Бека, 46), Керк, Изидор, Камано (Раконьяц, 67)Нижний Новгород: Нигматуллин, Александров, Кечкеш, Юлдошев (Шильцов, 74), Гоцук, Корнюшин, Майга (Кротов, 46), Берковский (Стоцкий, 63), Калинский, Милсон (Шарипов, 46), СулеймановПредупреждения: Едвай, 18’. Бека Бека, 59’ — Сулейманов, 25’. Шарипов, 90’Удаления: Сулейманов, 28’ (вторая ж.к)

    В следующем туре «Локомотив» примет дома «Ростов», а «Нижний Новгород» отправится в гости к подмосковным «Химкам». Обе игры состоятся 24 июля.

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