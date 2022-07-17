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    Вратарь «Динамо»: Задачи на сезон нам не озвучивали. Думаю, нужно выступить не хуже, чем в прошлом сезоне

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    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил игру команды против «Ростова» в 1-м туре РПЛ (1:1).

    Игорь Лещук
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    Игорь Лещук

    «В целом игра была нормальная. Со Славишей я не обсуждал мою позицию, по составу — вопрос к тренеру. Мы потихоньку привыкаем к работе с ним.

    Думаю, сегодня результат, скорее, негативный. Хотим выигрывать в каждой игре, а сегодня не удержали преимущество.

    Почему во втором тайме стали играть хуже? Не знаю, перестроились, стали играть чуть от обороны», — сказал Лещук «Спорт-экспрессу».

    Лещук также рассказал о задачах московской команды в новом сезоне РПЛ.

    «Задачи на сезон нам не озвучивали. Думаю, нужно выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Но это мои догадки.

    Можем ли бороться с "Зенитом"? Посмотрим. У нас команда обновилась, будет зависеть от того, как сработаемся с новым тренером и поймем его требования.

    Лично я ставлю целью начать играть постоянно. Не знаю, что для этого нужно, наверное, тренироваться. Меня сейчас не устраивает мое положение в "Динамо", я хочу играть.

    Мне не хочется уходить из "Динамо", но мы наемные сотрудники, никто не знает, как сложится наша карьера.

    Не боюсь ли, что Шунин будет вечно играть в "Динамо"? Будем решать вопросы по мере их поступления. Пока не стоит разговор, что я мог уйти. Играть хочется, надеюсь, это будет в Динамо», — сказал Лещук.

    В минувшем сезоне РПЛ Лещук сыграл за «Динамо» четыре матча, в которых пропустил шесть голов. Два матча игрок отстоял на ноль.

    В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет против «Локомотива» в Москве.

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