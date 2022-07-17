начнут матч в 20:00 в чемпионате России по футболу, 17.07.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Факел» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Краснодар»).

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