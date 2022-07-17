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    Гендиректор «Пари НН»: Проявили боевой характер и добились положительного результата

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    Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    «Локомотив» — «Пари НН»
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    «Локомотив» — «Пари НН»

    Отметим, что уже на 28-й минуте нижегородцы остались в меньшинстве — Тимур Сулейманов получил две желтые карточки за три минуты.

    «Хочу поблагодарить всю нашу команду. Мы сегодня молодцы, проявили боевой характер, добились положительного результата. Спасибо большое нашим болельщикам за поддержку.

    Соперник был очень силен. Я считаю, эта ничья для нас важна. То, что мы так мало создали моментов, показывает уровень Локомотива», — сказал Измайлов «Спорт-Экспрессу».

    В следующем туре «Локомотив» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.

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