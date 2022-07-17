«Челси» подписал воспитанника «Арсенала»

Полузащитник академии «Арсенала»подписал контракт с «Челси», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 18-летним ямайцем не разглашаются. Вместе с молодежной командой «Арсенала» хавбек занял третье место в АПЛ-2.

Хатчинсон считался один из самых талантливых представителей академии «канониров». Футболист покинул «Арсенал» на правах свободного агента, так как руководство лондонского клуба не смогло удовлетворить финансовые требования футболиста.

Пока будет тренироваться с молодежной командой «Челси». Еще неизвестно, уйдет ли футболист в аренду или же пока будет выступать в юниорских турнирах.