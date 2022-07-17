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    Галактионов: Матч с «Локо» надо разделить на две части — до удаления и после

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча первого тура РПЛ-2022/2023 с московским «Локомотивом» (1:1).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Матч надо разделить на две части: до удаления и после. Естественно, когда мы остались в меньшинстве, характер поединка изменился.

    Качество игры в атаке нас сегодня не удовлетворило, а в обороне ребята действовали организованно, даже когда находились на поле вдесятером. Были моменты, когда мы выбегали в быстрые атаки.

    На контратаке забили гол во втором тайме. Хозяева владели территорией и создали несколько моментов, но Нигматуллин сыграл надежно. Эмоциональный фон после ничьи с "Локомотивом" очень хороший.

    Почему Майга был заменен после первого тайма? Нам нужен был свежий игрок, который больше нацелен на созидание, который сможет зацепиться за мяч, быстрее двигать его вперед, играть на нападающих.

    Шарипов с этой задачей справился», — цитирует тренера сайт нижегородцев.

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