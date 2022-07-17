«Динамо» — «Ростов»: прогноз, составы, коэффициенты

«Динамо» и «Ростов» объявили составы на матч 1 тура РПЛ, который начнется в 20:00 мск.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Варела, Скопинцев, Фомин, Макаров, Моро, Захарян, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Будачев, Сазонов, Осокин, Шагиахмедов, Карапузов, Сулаквелидзе, Бегун, Гагнидзе, Тюкавин, Гладышев, Зазвонкин.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Байрамян, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.

Запасные: Цулая, Дьяков, Терентьев, Лангович, Мужин, Мелехин, Щетинин, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.

Котировки на матч следующие: 1.94 на победу «Динамо» и 4.20 на победу «Ростова». На LiveSport.Ru предлагают прогноз к поединку.

Отслеживать ход событий можно на LiveCup.Run.