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    Даллас — Остин. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.07.2022 в 04:00 начнется матч в чемпионате МЛС Даллас — Остин

    Футбол MLS
    Даллас и Остин начнут матч в 04:00 в чемпионате МЛС, 17.07.2022.

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    Последний матч между собой: «Остин» — «Даллас» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Даллас»).

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