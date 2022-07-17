Каррера: Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде

Бывший главный тренер «Спартака»поделился мнением о качестве судейства в чемпионате России.

Первый матч «Спартака» в новом сезоне РПЛ сразу же обернулся скандалом. В игре против «Ахмата» (1:1) главный арбитр Владислав Безбородов удалил защитника красно-белых Мацея Рыбуса.

«Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному.

Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что игроки могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к "Спартаку" всегда повышенное внимание — такова их судьба», — приводит слова итальянца Sport24.