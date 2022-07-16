В 18:00 16.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Волга Ульяновск» — «Енисей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Енисей»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Волга Ульяновск — Енисей.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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