Талалаев — про 1:1 со «Спартаком»: Селихов — игрок матча, в РПЛ мало таких вратарей

Главный тренерпрокомментировал результат матча со(1:1) в 1-м туре РПЛ.

«Не реализовали свои моменты, игрой в первом тайме доволен. Селихов является лучшим игроком матча, совершил минимум три спасения.

В нашем чемпионате мало таких вратарей, которые так спасают матчи», — сказал тренер ТАСС.

В конце первого тайма красно-белые остались в меньшинстве после удаления защитника Мацея Рыбуса.

На последних минутах матча вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия после борьбы за верховой мяч намеренно ударил форварда «Спартака» Александра Соболева шипами в голень.

После просмотра VAR главный арбитр встречи Владислав Безбородов ограничился показом Шелии желтой карточки.