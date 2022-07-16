В «Спартаке» сделали заявление о судействе в матче с «Ахматом»

Глава пресс-службысообщил, что клуб обратится в Экспертно-судейский комитет РФС после матча первого тура РПЛ с(1:1).

«Да, разумеется, мы будем обращаться в ЭСК», — сказал Зеленов Sport24.

В конце первого тайма был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус, который получил две желтые карточки за 10 секунд.

Также возникли несколько спорных эпизодов в штрафной грозненцев, после которых футболисты московского клуба требовали пенальти.

На последних минутах матча вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия после борьбы за верховой мяч намеренно ударил форварда «Спартака» Александра Соболева шипами в голень.

После просмотра VAR главный арбитр встречи Владислав Безбородов ограничился показом Шелии желтой карточки.