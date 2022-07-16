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    В «Спартаке» сделали заявление о судействе в матче с «Ахматом»

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    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратится в Экспертно-судейский комитет РФС после матча первого тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

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    «Да, разумеется, мы будем обращаться в ЭСК», — сказал Зеленов Sport24.

    В конце первого тайма был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус, который получил две желтые карточки за 10 секунд.

    Также возникли несколько спорных эпизодов в штрафной грозненцев, после которых футболисты московского клуба требовали пенальти.

    На последних минутах матча вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия после борьбы за верховой мяч намеренно ударил форварда «Спартака» Александра Соболева шипами в голень.

    После просмотра VAR главный арбитр встречи Владислав Безбородов ограничился показом Шелии желтой карточки.

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