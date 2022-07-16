«Бавария» объявила о переходе Левандовского в «Барселону»

Нападающийпродолжит карьеру в сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Немецкая команда объявила об договоренности с каталонцами по трансферу польского нападающего.

Ранее сообщалось, что «Барса» заплатит за переход Левандовского 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.

Левандовский выступал за «Баварию» на протяжении восьми лет, перейдя в 2014 году из дортмундской «Боруссии».

Вместе с мюнхенцами футболист восемь раз выиграл Бундеслигу, трижды становился победителем Кубка Германии, пять раз побеждал с командой в Суперкубке Германии. В сезоне-2019/20 Левандовский выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов.

Также польский нападающий занимал первое место в списке лучших бомбардиров в последних пяти сезонах чемпионата Германии подряд.

Всего за восемь сезонов в «Баварии» форвард забил 344 гола и сделал 72 результативных паса в 375 матчах.