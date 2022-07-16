Кан подтвердил договоренность с «Барселоной» по Левандовски

Генеральный директор «Баварии»заявил, что клубу удалось достичь договоренности с «Барселоной» по трансферу. В скором времени нападающий покинет «мюнхенцев».

«Мы достигли соглашения с "Барселоной". Пока, однако, только в устной форме, документы еще не подписаны.

Моя работа заключается исключительно в том, чтобы всегда добиваться лучшего для "Баварии". Мы сочли, что лучше разрешить Роберту уйти.

"Барселона" предложила сумму, который делает продажу Левандовски абсолютно разумной для нас. Кроме того, в последнее время мы очень успешны на трансферном рынке и подписали игрока мирового уровня Садио Мане», — приводит слова Кана Bild.

Тем временем в Twitter iMiaSanMia появились фото прощания игрока с командой.

Ожидается, что на днях Левандовски покинет клуб и поедет в Барселону для завершения сделки.