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    Кан подтвердил договоренность с «Барселоной» по Левандовски

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    Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что клубу удалось достичь договоренности с «Барселоной» по трансферу Роберта Левандовски. В скором времени нападающий покинет «мюнхенцев».

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    «Мы достигли соглашения с "Барселоной". Пока, однако, только в устной форме, документы еще не подписаны.

    Моя работа заключается исключительно в том, чтобы всегда добиваться лучшего для "Баварии". Мы сочли, что лучше разрешить Роберту уйти.

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    • "Барселона" предложила сумму, который делает продажу Левандовски абсолютно разумной для нас. Кроме того, в последнее время мы очень успешны на трансферном рынке и подписали игрока мирового уровня Садио Мане», — приводит слова Кана Bild.

    Тем временем в Twitter iMiaSanMia появились фото прощания игрока с командой.

    Ожидается, что на днях Левандовски покинет клуб и поедет в Барселону для завершения сделки.

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