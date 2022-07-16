Лапорта: Это неправда, что мы вынуждены продавать Френки де Йонга

Президент «Барселоны»рассказал, что «сине-гранатовым» вовсе не обязательно продавать 25-летнего нидерландского полузащитникав «Манчестер Юнайтед», чтобы улучшить финансовое положение клуба.

«Это неправда, что мы вынуждены продавать Френки де Йонга, абсолютно неправильно так рассуждать. Решение будет зависеть и от Хави после предсезонного турне в США», — приводит слова Лапорты Manchester Evening News.

При этом коллега Лапорты, спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани, дал почти противоположный комментарий: «Френки — очень важный игрок. Мы полностью рассчитываем на него, но финансовый фэйр-плей вынуждает нас продавать игроков».

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.