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    • Лапорта: Это неправда, что мы вынуждены продавать Френки де Йонга
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    Лапорта: Это неправда, что мы вынуждены продавать Френки де Йонга

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что «сине-гранатовым» вовсе не обязательно продавать 25-летнего нидерландского полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед», чтобы улучшить финансовое положение клуба.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    «Это неправда, что мы вынуждены продавать Френки де Йонга, абсолютно неправильно так рассуждать. Решение будет зависеть и от Хави после предсезонного турне в США», — приводит слова Лапорты Manchester Evening News.

    При этом коллега Лапорты, спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани, дал почти противоположный комментарий: «Френки — очень важный игрок. Мы полностью рассчитываем на него, но финансовый фэйр-плей вынуждает нас продавать игроков».

    Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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