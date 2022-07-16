Федун — о судействе: Очередной скандал? Да никакого скандала, это обычная практика!

Президентпрокомментировал результат и судейство в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

В конце первого тайма красно-белые остались в меньшинстве после удаления защитника Мацея Рыбуса.

На последних минутах матча вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия после борьбы за верховой мяч намеренно ударил форварда «Спартака» Александра Соболева шипами в голень.

После просмотра VAR главный арбитр встречи Владислав Безбородов ограничился показом Шелии желтой карточки.

«Очередной скандал? Да никакого скандала, это обычная практика! У нас принципиальность проявляется только по отношению к "Спартаку", а так все обычно», — сказал Федун «Спорт-Экспрессу».