Федун — о судействе: Очередной скандал? Да никакого скандала, это обычная практика!

Леонид Федун Фото: globallookpress.com
В конце первого тайма красно-белые остались в меньшинстве после удаления защитника Мацея Рыбуса.
На последних минутах матча вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия после борьбы за верховой мяч намеренно ударил форварда «Спартака» Александра Соболева шипами в голень.
После просмотра VAR главный арбитр встречи Владислав Безбородов ограничился показом Шелии желтой карточки.
«Очередной скандал? Да никакого скандала, это обычная практика! У нас принципиальность проявляется только по отношению к "Спартаку", а так все обычно», — сказал Федун «Спорт-Экспрессу».