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    ЦСКА — Урал. Смотреть онлайн в прямом эфире

    16.07.2022 в 15:00 начнется матч в чемпионате России по футболу ЦСКА — Урал

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    ЦСКА и Урал начнут матч в 15:00 в чемпионате России по футболу, 16.07.2022.

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    В турнирной таблице турнира ЦСКА занимает 16 место с 0 очками, Урал — 14 место с 0 очками.

    Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Урал» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    Календарь и таблица РПЛ

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ЦСКА»).

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