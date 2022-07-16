начнут матч в 15:00 в чемпионате России по футболу, 16.07.2022.

В турнирной таблице турнира ЦСКА занимает 16 место с 0 очками, Урал — 14 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Урал» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Календарь и таблица РПЛ

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ЦСКА»).

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