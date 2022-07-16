В 22:30 16.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Интернасьонал» — «Атлетико Паранаэнсе» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» — «Интернасьонал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

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