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    Абаскаль: Характер и воля «Спартака» позволили перевернуть матч

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий по итогам матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «В этом матче все намного проще, чем может показаться. Получилось так, что наш характер и воля позволили перевернуть матч, который складывался для нас не лучшим образом.

    Первые минуты с нашей стороны были проведены достаточно хорошо, мы поджимали, был момент у Промеса, но мы не смогли забить. А после было удаление, ситуация значительно осложнилась.

    Конечно, мы недовольны тем, что позволили слишком много сопернику. Тем не менее, когда матч складывается так плохо против подобного соперника, важно проявить характер.

    Сегодня команда сделала это. Мы рады и с этим настроением идем дальше», — заявил испанский тренер «Спорт-Экспрессу».

    «Спартак» не проигрывает «Ахмату» в РПЛ с 16 сентября 2018 года, тогда красно-белые на своем поле уступили со счетом 1:2. После этого «Спартак» одержал шесть побед, два матча завершились вничью.

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