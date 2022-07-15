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    Бывший футболист «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет

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    Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов скончался в возрасте 29 лет.

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    Причиной смерти Козлова стал оторвавшийся тромб, сообщает телеграм-канал Baza. К него оторвался тромб прямо во время тренировки любительской команды «Зоркий».

    Козлов являлся футболистом «Спартака» с 2010 по 2016 год. В составе столичного клуба он забил один мяч. В июне 2016 года подписал двухлетний контракт с клубом ФНЛ «Тосно», но, проведя за клуб два матча, через два месяца перешёл в воронежский «Факел».

    В январе 2017 года подписал однолетний контракт с казахстанским клубом «Окжетпес». В феврале 2018 года вернулся в Россию, подписав контракт с «Тюменью». Затем выступал за «Химки» и ереванский «Арарат».

    Козлов становился серебряный призером чемпионата России сезона-2011/2012 и победителем Первенства ПФЛ сезона-2014/2015.

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