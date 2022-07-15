В 20:00 15.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав РПЛ.

В турнирной таблице турнира Химки занимает 15 место с 0 очками, Зенит — 3 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Зенит» — «Химки» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Календарь и таблица РПЛ

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Зенит» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Зенит»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Химки — Зенит.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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